Toscana 2025, proclamati gli eletti: al via Giani bis. “Riparte legislatura con grande rapporto coi cittadini”. Ricorso Bundu

Toscana 2025, la Corte d’Appello di Firenze ha proclamato Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, presidente Regione, e proclamato gli eletti nel nuovo Consiglio regionale dopo il voto del 12 e 13 ottobre scorsi.

Parte dunque ufficialmente il Giani bis.

Eugenio Giani: “Riparte la legislatura, la dodicesima, che spero possa muoversi con le caratteristiche di alto significato e spessore istituzionale e di un grande rapporto con i cittadini”.

Ricorso di Antonella Bundu, 5.2%, con Toscana Rossa 4.51%, con soglia di ingresso 5%, fuori dal Consiglio regionale. Bundu, ribaltando i sondaggi, più votata di Lega Salvini, 4.38%, coalizione centrodestra, e Movimento 5 Stelle, 4.34%, entrambi in Consiglio regionale con soglia di ingresso 3%.

Da oggi giovedì 30 ottobre scattano i 10 giorni previsti per la convocazione della prima seduta del Consiglio regionale, che, festivi a parte, si terrà lunedì 10 novembre. Presieduta dal consigliere anziano Enrico Tucci, FdI.

Nella prima seduta del 10 novembre sarà eletto il nuovo presidente del Consiglio regionale, il presidente uscente è Antonio Mazzeo, Pd, rieletto in Consiglio regionale.

E, sempre nella stessa seduta, Giani annuncerà i nomi della nuova squadra di giunta: “Comunicherò i nomi, non le deleghe, che saranno invece oggetto di una delibera di giunta, quando questa si riunirà per la prima seduta”.

Giani ha anche spiegato che nella sua prima relazione al Consiglio regionale enuncerà ”degli indirizzi programmatici”, dando ”15 giorni” per esaminarli. ”Quindi il Consiglio su questi indirizzi programmatici si riunirà nella seduta immediatamente successiva”.

Il calendario dei passaggi istituzionali sarà compatibile con le esigenze della sessione di bilancio.

Convocando l’aula il 10 novembre per l’insediamento e i primi adempimenti, per Giani ”ce la facciamo a programmare per prima di Natale l’approvazione del bilancio, che sarà il primo vero argomento del Consiglio”.

Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa, dunque fuori dal Consiglio regionale, via social giovedì 30 ottobre: “Questa legge elettorale va cambiata. 72.320 persone resteranno senza voce in Consiglio. Chi ha preso meno di noi, invece, ci siederà. Perché come sinistra siamo abituati a lottare per ogni diritto, per far sentire la nostra voce, per essere rappresentati. Faremo ricorso. La nostra voce non entra in Consiglio oggi, ma sarà come sempre fuori nelle strade, nei quartieri, nelle lotte quotidiane”.

Giani: “La proclamazione degli eletti è arrivata senza sorprese. Quelli che erano i nomi che erano già emersi sulla stampa anche a seguito dello scrutinio, che è uno scrutinio informale, quello che avviene all’indomani delle elezioni, sono sostanzialmente tutti confermati”.

I consiglieri eletti in Consiglio regionale proclamati dalla Corte d’Appello di Firenze,